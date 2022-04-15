دياز : الحمدان يتطور ويتحسن

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن الفوز اليوم على الاستقلال الطاجيكي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، سيجعل التأهل قريبا، وقال، «نجحنا في تحقيق الفوز في أول مباراتين، وتمكنا من إراحة بعض اللاعبين بالتدوير».وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، «تابعنا الاستقلال، وهو لديه نقاط قوة من خلال الإيقاع العالي واللعب بسرعة، ونحن جاهزون لمواجهته من خلال فرض إيقاعنا على أرض الملعب وفرض تفوقنا، وأعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة تماما عن مباراة العام الماضي مع الاستقلال، وواثقون من قدرتنا على الثأر لتلك الخسارة».وزاد «عبدالله الحمدان لاعب شاب جيد، وهو يثبت كلما شارك أنه يمتلك قدرات واعدة، وهو ما زال في مرحلة التطور والتحسن، وهو يمتلك قدرات ومقومات أفضل مما يقدمه حاليا، وهنالك منافسة قوية بين اللاعبين من أجل تمثيل الهلال، وأنا أحاول إشراك الصاعدين كلما أمكن كي أساعدهم على التطور، ويمكن أن نرى عبدالله عطيف في المباراة المقبلة، فهو يتدرب بشكل جيد حاليا وبحاجة لحساسية المباريات».وقال النيجيري أوديون ايجالو «أعتقد أن هذه المباراة مختلفة تماما عن المباراة مع الاستقلال العام الماضي، وسنحقق الفوز».في المقابل، قال موبين أرجاشيف مدرب الاستقلال، «الهلال يريد الثأر للخسارة أمامنا العام الماضي، والمباراة ستكون صعبة وقوية».