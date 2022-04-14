النفط يرتفع بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات .. "برنت" عند 109 دولارات

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تداولات ضعيفة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، إذ راهن التجار على أنباء فرض حظر أوروبي محتمل على واردات النفط الروسية مقابل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وتراجع نشاط التكرير في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أو 0.4 في المائة، عند 109.17 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكية 23 سنتا أو 0.22 في المائة إلى 104.39 دولار للبرميل عند الساعة 1622 بتوقيت جرينتش، وفقا لـ"رويترز".

وبينما لم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يصيغون مشروع حظر على المنتجات النفطية الروسية.