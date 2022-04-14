السعودية توقع بروتوكول تعديل وتمديد اتفاقية التعاون العلمي والتقني مع أمريكا

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" وسفارة أمريكا في السعودية اليوم على بروتوكول تعديل وتمديد اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين المملكة وأمريكا بما يسهم في تنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار وتحقيق رؤية 2030.

ومثل المملكة خلال التوقيع الدكتور منير الدسوقي رئيس "كاكست" ومارتينا سترونغ المفوض عن أمريكا القائم بأعمال سفارتها في الرياض بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

ويهدف بروتوكول التعاون العلمي والتقني إلى تعزيز القدرات العلمية والتقنية لدى السعودية وأمريكا وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتقنية في كلا البلدين وتشجيع التعاون العلمي والتقني في المجالات ذات المنفعة المشتركة لأغراض سلمية إضافة إلى إتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والأساليب التقنية.

ويسهم التعاون الذي يمتد إلى عشر سنوات في تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية للعلوم والتقنية كما يدعم الشراكة بين المؤسسات البحثية العامة والخاصة ليشمل كل أطياف العلوم والهندسة والتقنية.