الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الخميس, 1 يناير 2026 | 12 رَجَب 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
سوق السعودية
10,549.08
0.56%
58.39
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.13
(2.14%) 0.17
مجموعة تداول السعودية القابضة
140.8
(0.36%) 0.50
الشركة التعاونية للتأمين
118.2
(1.03%) 1.20
شركة الخدمات التجارية العربية
116
(0.35%) 0.40
شركة دراية المالية
5.28
(0.96%) 0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب
32.4
(1.00%) 0.32
البنك العربي الوطني
21.59
(-0.14%) -0.03
شركة موبي الصناعية
11.4
(1.97%) 0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
31.2
(0.13%) 0.04
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.06
(1.93%) 0.36
بنك البلاد
24.92
(0.40%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.15
(5.29%) 0.56
شركة المنجم للأغذية
51.15
(2.38%) 1.19
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.44
(0.09%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
51.4
(0.19%) 0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية
111
(0.27%) 0.30
شركة الحمادي القابضة
28.3
(1.14%) 0.32
شركة الوطنية للتأمين
12.95
(1.81%) 0.23
أرامكو السعودية
23.88
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية
16.2
(2.99%) 0.47
البنك الأهلي السعودي
38.06
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
28
(1.89%) 0.52
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن