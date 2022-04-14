"البحر الأحمر" توصي بخفض رأس المال لإطفاء الخسائر ثم زيادته بطرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 600 مليون ريال إلى 309.3 مليون ريال بنسبة تخفيض 48.8 % من رأس المال لإعادة هيكلته لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعما لخططها المستقبلية.

وبينت أن طريقة تخفيض رأس المال ستكون بإلغاء نحو 29 مليون سهم من خلال تخفيض 1 سهم لكل 2.065 سهم.

كما أوصى مجلس الإدارة برزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 459,387,000 ريال

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال يعود لدعمه وتعزيز الملاءة المالية للشركة وإنشاء مصنع حديث للشركة بالمنطقة الوسطى وتطوير قدرات الشركة في مجال إدارة المجمعات السكنية وأغراضها الأخرى.