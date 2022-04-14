"ساسكو" تجدد إتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 1.98 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 1.98 مليار ريال.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول" أن إجمالي قيمة التسهيلات بلغت 1.98 مليار ريال عبارة عن تمويل طويل الأجل بقيمة 875 مليون ريال وتمويل قصير الأجل بقيمة 50 مليون ريال وضمانات بنكية بقيمة مليار ريال وحد التحوط بقيمة 57.2 مليون ريال

وأوضحت أن سبب تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية يعود لغرض شراء محطات جديدة وتطوير المحطات الحالية وجزء من تمويل الاستحواذ على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة وتمويل رأس المال العامل.