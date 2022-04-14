"تاسي" يعكس مساره ويغلق مرتفعا بـ 80 نقطة وسط تداولات 9.3 مليار ريال

عكست الأسهم السعودية مسارها بنهاية جلسة اليوم الخميس لترتفع 80 نقطة بعدما سجلت تراجعا تجاوز 100 نقطة مطلع التعاملات.

وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة 81 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، ليغلق عند مستوى 13621 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 9.3 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم الجزيرة ومصرف الإنماء وكذلك أماك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 201.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 381.2 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام ارتفاع مصرف الراجحي 1.4 في المائة، في حين سجل أرامكو السعودية وكذلك جبل عمر مكاسب بـ 0.8 و3 في المائة، في حين سجل الاخير أعلى إغلاق منذ نوفمبر الماضي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 148 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها الوطنية للتأمين بعدما قفز السهم بالحد الأعلى، مستفيدة من إعلان الشركة عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوي بقيمة 200 مليون ريال.

تلاه العقارية ثم اللجين وبمكاسب 8.8 و6.9 في المائة، في حين ارتفعت أسهم شمس 6.3 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 57 شركة تصدرها سهم الإعادة السعودية بـ 2.2 في المائة، ثم تأتي أسهم تنمية وملاذ للتأمين بعدما انخفضت بـ 2 في المائة لكل منهما، وسجل الأخير أدنى إغلاق في منذ فبراير 2021.