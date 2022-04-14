الأسهم السعودية تفقد 105 نقاط بضغط «المصارف» .. والسيولة عند 11.2 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية لتفقد 105 نقاط بنحو 0.78 في المائة وتغلق عند 13540 نقطة، منهية أطول سلسلة ارتفاع منذ كانون الثاني (يناير) وتفقد أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 19 نقطة بنحو 0.99 في المائة، ليغلق عند 1916 نقطة، ليظهر أثر الأسهم القيادية في الضغط على المؤشر العام. أشير في التقرير السابق إلى ضعف أداء السوق وتعرض أسعار المصارف لارتفاع كبير يحفز على البيع لجني الأرباح، حيث كانت المصارف أكبر الضاغطين على المؤشر. لا تزال السوق عرضة للضغوط البيعية حتى مستويات 13166 نقطة على الأقل التي تمثل متوسط 20 يوما.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13648 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 13680 نقطة بمكاسب حينها بلغت نسبتها 0.25 في المائة، بينما الأدنى عند 13509 نقاط، فاقدا 1 في المائة. وأغلق المؤشر العام في نهاية الجلسة عند 13540 نقطة فاقدا 105 نقاط بنحو 0.78 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 686 مليون ريال، لتصل إلى 11.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.6 مليون سهم، لتصل إلى 240 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 2 في المائة بنحو 12 ألف صفقة، لتصل إلى 459 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.49 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.8 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 34 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 24 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 7 في المائة بقيمة 734 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "كيمانول" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 47.90 ريال، يليه سهم "أسمنت اليمامة" بنحو 4.6 في المائة، ليغلق عند 35.10 ريال، وحل ثالثا سهم "الغاز" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 48.20 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "معادن" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 140 ريالا، يليه سهم "الاتحاد" بنحو 3.2 في المائة، ليغلق عند 20.90 ريال، وحل ثالثا سهم "أكوا باور" بنحو 3.2 في المائة، ليغلق عند 137.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الأهلي" بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا سهم "الجزيرة" بقيمة 707 ملايين ريال.وحدة التقارير الاقتصادية