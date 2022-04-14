التراجع يغلب على مؤشرات «وول ستريت» بعد انخفاض أرباح «جيه بي مورجان»

تراجعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية في وول ستريت عند الافتتاح أمس، بفعل هبوط سهم "جيه.بي مورجان" بعد أن أعلن عن انخفاض في الأرباح الفصلية ومع ظهور بيانات جديدة تسلط الضوء على الضغوط التضخمية المتنامية.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 53.7 نقطة أو 0.16 في المائة مسجلا 34166.64 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز على نحو طفيف بلغ 3.1 نقطة أو 0.07 إلى 4394.3 نقطة. لكن مؤشر ناسداك لم يقتف أثر سابقيه، ارتفع 1.5 نقطة أو 0.01 في المائة عند 13373.116 نقطة.من جهة أخرى، لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر عند الإغلاق أمس، إذ استوعب المستثمرون بيانات تضخم مقلقة وأثرها في موسم إعلان النتائج المرتقب قبل اجتماع مهم للمركزي الأوروبي اليوم، بينما شهدت القطاعات المرتبطة بالسلع تحقيق مكاسب بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات.واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بينما تراجعت أسهم شركات التجزئة والأسهم الدفاعية، مثل قطاع العقارات، بين 0.2 في المائة و0.6 في المائة، أما أسهم قطاعات النفط والتعدين فقد ارتفعت.وقال داني هيوسن المحلل المالي في إيه.جيه بيل: "عندما يرى المستثمرون نسب تضخم مرتفعة، يحولون أنظارهم لوضع أموالهم في شركات تزدهر في ظل بيئة تضخمية مثل شركات التعدين".وكان المؤشر ستوكس 600 قد تعافى من خسائر مني بها في آذار (مارس)، لكنه يشهد تداولات في نطاق ضيق قبل موسم إعلان نتائج الأعمال للربع المالي الأول.وتراجع سهم "تيسكو"، أكبر شركات التجزئة البريطانية، بنسبة 2 في المائة، بعد أن حذرت من تراجع في الأرباح هذا العام بسبب زيادة التضخم.وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية "تيليكوم إيطاليا" 3 في المائة بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية إيلياد بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعا أمس، ليسجل أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت إلى حد كبير متفقة مع توقعات محللين.وأنهى "نيكاي" الجلسة على ارتفاع 1.93 في المائة إلى 26843.49 نقطة، وهي أكبر زيادة منذ 22 آذار (مارس) وتمثل تعافيا كبيرا بعد بلوغه أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع أمس الأول. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 في المائة إلى 1890.06 نقطة. وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق الإلكترونية 3.34 في المائة، يعقبه سهم "فاست ريتيلنج" المالكة لسلسلة متاجر "يونيكلو" للملابس الذي زاد 2.88 في المائة. وقفز سهم "دايكين إندستريز" لصناعة مكيفات الهواء 4 في المائة.وصعد سهم "لوسون" 11.63 في المائة بعد تقرير ذكر أن سلسلة متاجر البقالة تعتزم إجراء طرح عام أولي لمتاجر "سيجو إيشي" للسوبر ماركت بحلول العام المالي 2023.وهوى سهم "شيونوجي" 11.14 في المائة وسط مخاوف من أن العقار الذي تصنعه شركة الأدوية لعلاج مرض كوفيد - 19، الذي لا يزال في انتظار موافقة الجهات التنظيمية، قد يشكل مخاطر على الحمل.