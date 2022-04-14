ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. ومبيعات أجنبية تضغط على «المصرية»

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس، انسجاما مع الأسواق العالمية مع استيعاب المستثمرين لصورة متباينة للتضخم، في حين ضغطت مبيعات أجنبية على السوق المصرية.وبحسب "رويترز"، أنهى مؤشر بورصة دبي الجلسة مرتفعا 0.3 في المائة إلى 3582 نقطة، في حين انخفض سهم "هيئة كهرباء ومياه دبي" 2.1 في المائة في ثاني يوم للتداول في البورصة.وبلغت قيمة الطرح العام الأولي للشركة 149 مليار درهم "40.57 مليار دولار" أمس الأول، ومن المتوقع أن يحفز عمليات الطرح العام الأولي في دبي.واستقر مؤشر بورصة أبوظبي عند 10093 نقطة. وارتفع سهم "إشراق للاستثمار" 2.6 في المائة، و"الدار العقارية" 1.4 في المائة. بينما انخفض سهم "أبوظبي الأول" 1 في المائة، و"طاقة" 3.6 في المائة.وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.5 في المائة إلى 14192 نقطة وزاد في سبع من الجلسات الثماني الماضية.واستقر مؤشر البحرين عند 2103 نقاط. وهبط قطاع المال مع انخفاض سهم بنك البحرين الإسلامي 5.88 في المائة، وبنك البحرين والكويت 0.79 في المائة.كما ارتفع مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 4274 نقطة بدعم صعود الأسهم القيادية. وصعد مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 9158 نقطة. وارتفعت ثمانية قطاعات بصدارة "الصناعة" بنحو 1.93 في المائة، بينما تراجعت ثلاثة أخرى تصدرها الطاقة بانخفاض 0.95 في المائة، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 10847 نقطة وسط مبيعات أجنبية، متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.1 في المائة.واتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع بصافي 64.2 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 15.94 مليون جنيه و48.26 مليون جنيه على التوالي.