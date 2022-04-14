«نمو» تصعد 42 نقطة وسط تداولات قيمتها 18 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية للجلسة الثانية، لتغلق عند 24311 نقطة رابحة 42 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 32 في المائة بنحو 8.7 مليون ريال، لتصل إلى 18 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 40 ألف سهم، لتصل إلى 259 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 17 في المائة بنحو 263 صفقة، لتصل إلى 1.2 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "عزم" بنحو 3.1 في المائة، ليغلق عند 173.20 ريال، يليه "جاز" بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 91 ريالا، وحل ثالثا "بنان" بنحو 1.6 في المائة، ليغلق عند 57.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "آيكتك" بنحو 2.7 في المائة، ليغلق عند 181 ريالا، يليه "مياه الجوف" بنحو 2 في المائة، ليغلق عند 87.10 ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 33.75 ريال.وكان الأعلى تداولا "أسمنت الرياض" بقيمة 2.2 مليون ريال، يليه "رؤوم" بقيمة 1.8 مليون ريال، وحل ثالثا "طبية" بقيمة 1.7 مليون ريال.