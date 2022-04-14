النفط يرتفع متجاهلا صعود الدولار وتراجع الواردات الصينية .. المشترون أكثر حذرا

قفزت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس 4 في المائة، رغم استمرار صعود الدولار، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين، في ظل تباطؤ الواردات النفطية الصينية نتيجة الإغلاق المشدد لمكافحة تجدد انتشار الجائحة في البلاد.

في المقابل، فشلت زيادة المخزونات الأمريكية في تهدئة الأسواق بشأن شح المعروض العالمي مع استمرار الضغوط الصعودية على القطاع والتسعير لآخر تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو من جانب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض اقتصادات رئيسة مثل اليابان.

ويقول لـ «الاقتصادية» محللون نفطيون: إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سينمو بوتيرة متناقصة أكثر مما كان متوقعا في السابق، حيث يتصارع منتجو النفط الصخري مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة وسط التضخم المتفشي في البلاد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. واهتم المحللون بإعلان محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك"، أن السوق قد تخسر أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا من صادرات النفط والسوائل الروسية الأخرى نتيجة عقوبات حالية ومستقبلية أو إجراءات طوعية أخرى، لافتين إلى تأكيد "أوبك" صعوبة تعويض خسارة بهذا الحجم.

وفى هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة: إن التقلبات مستمرة كسمة رئيسة في أسعار النفط التي تدور حول مستوى 100 دولار للبرميل، حيث كبحت الحرب في أوكرانيا من صادرات الخام الروسي إلى السوق العالمية، بينما تكافح بعض دول تحالف "أوبك +" لتحقيق أهداف الإنتاج في ظل ضعف الاستثمار ونضوب الحقول والاضطرابات الأخرى.

وأشار إلى أن زيادات الإنتاج الأمريكي جاءت على استحياء مع بلوغ الأسعار مستويات قياسية في الارتفاع، حيث يضغط المستثمرون بصفة مستمرة على شركات الطاقة لزيادة العائدات.

ويرى، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن حرب أوكرانيا والإغلاق في الصين والعقوبات على الطاقة الروسية كلها عوامل تؤدي إلى انتشار حالة عدم اليقين الاقتصادي في أسواق النفط، ولا سيما أن أسعار الخام وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية خلال فترة بداية اندلاع الحرب، حيث وصلت إلى مستوى 140 دولارا للبرميل، ثم انخفض خام برنت إلى ما دون 100 دولار على أثر القلق بشأن الطلب الصيني.

وأضاف أنه في حالة استمرار أزمة انتشار وباء كورونا في الصين ستعود موجة هبوط الأسعار إلى السوق، نظرا لتأثير الصين الكبير على الطلب العالمي وتأثر استهلاك الوقود وحركة التنقل بها من جراء عمليات الإغلاق المشددة، خاصة التي طالت مدينة شنغهاي العاصمة المالية للصين.

ويشير أندريه يانييف، الباحث البلغاري والمختص في شؤون الطاقة، إلى أن أسعار النفط الخام كانت تميل أيضا إلى التراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وأمريكا الشمالية وتزايد حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق، وهو الأمر الذي جعل مشتري النفط الكبار مثل صناديق التحوط يتبنون نهجا أكثر حذرا في الشراء.

وتقول مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية: إنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة وتراجع سعر النفط من مستويات قياسية لا يزال هناك قلق من حدوث ركود عالمي محتمل بسبب البطء المقابل في تراجع أسعار الوقود، لكن في المقابل قللت تقارير دولية من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، حيث رأت الحاجة إلى بقاء خام برنت فوق 120 دولارا للبرميل لفترة طويلة حتى تصبح مخاطر الركود كبيرة خاصة في الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن العقوبات الأوروبية المحتملة على الطاقة الروسية من المؤكد أنها ستؤدي إلى تفاقم مخاطر الركود خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التى تضعف القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية وتسبب كثيرا من المتاعب للمستهلكين، مشيرة إلى أن مخاوف ندرة المعروض قائمة بقوة في السوق، خاصة مع إعلان "أوبك" هذا الأسبوع أنها لن تتدخل لسد الفجوة المحتملة التي خلفتها البراميل الروسية المفقودة.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، قفزت أسعار النفط أمس، إذ فشلت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية في تهدئة المخاوف بشأن شح المعروض العالمي، مع توقع تجنب كبار تجار النفط الخام الروسي.

وارتفع خام برنت 4.14 دولار أو 4 في المائة إلى 108.78 دولار. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 3.65 دولار أو 3.7 في المائة، إلى 104.25 دولار.

وجاءت المكاسب بعد يوم من صعود كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6 في المائة.

وقالت مصادر إن شركات التجارة العالمية الكبرى تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول 15 أيار (مايو)، لتجنب الوقوع في حالة انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وحذرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" من أنه سيكون من المستحيل تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا، وأشارت إلى أنها لن تضخ مزيدا من الخام. كما تلقت أسعار النفط دعما من تقارير هذا الأسبوع تحدثت عن تخفيف جزئي لبعض قيود مكافحة كوفيد - 19 الصارمة في الصين. غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 102.41 دولار للبرميل، الثلاثاء، مقابل 100.08 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب تراجع سابق، وإن السلة خسرت نحو ستة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 108.08 دولار للبرميل.