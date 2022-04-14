معاهد اقتصادية ألمانية تحذر: الإفراط في المساعدات الحكومية يفاقم التضخم

ناشدت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية في ألمانيا، الأوساط السياسية توخي الحذر عند إطلاق حزم مساعدات ضد ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك للحيلولة دون زيادة التضخم.وقال شتيفان كوتس مدير معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، أمس، "إذا تم تقديم هذه المساعدة على نطاق واسع، فإنها ستؤدي أيضا إلى زيادة التضخم ونسف التأثير التوجيهي المهم لارتفاع أسعار الطاقة".وأضاف، "يؤدي هذا بدوره إلى تفاقم مشكلات الأسر ذات الدخل المنخفض ويزيد التكاليف الاقتصادية الإجمالية"، وفقا لـ"الألمانية".وتتوقع المعاهد الكبيرة بالفعل معدل تضخم في ألمانيا يبلغ 6.1 في المائة لـ 2022، وهو أعلى معدل في 40 عاما.وخفضت المعاهد الرائدة توقعاتها الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا المستمرة، وبالنسبة لهذا العام يتوقع الباحثون نموا في الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المائة فقط.وإذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي على الفور، فإن نسبة النمو ستبلغ في هذه الحالة 1.9 في المائة، وكان الخبراء قد توقعوا في الخريف الماضي نموا 4.8 في المائة لعام 2022.وبتوقعاتها الجديدة لا تزال المعاهد البحثية أكثر تفاؤلا بشكل ملحوظ من مجلس حكماء الاقتصاد، على سبيل المثال. وتوقع المجلس، الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، نموا هذا العام 1.8 في المائة فقط، بل يتوقع ركودا حال توقفت واردات الطاقة الروسية.ويتم إعداد التوقعات المشتركة للمعاهد الاقتصادية مرتين في العام، في الربيع والخريف، ومن بين هذه المعاهد، المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، ومعهد "إيفو"، ومعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، ومعهد "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية في هاله، ومعد "آر دابليو آي - لايبنتيس" للبحوث الاقتصادية في إيسن.وحذرت معاهد التوقعات الاقتصادية الألمانية الكبرى من أن البلد سيواجه انكماشا اقتصاديا 2023 في حال وقف استيراد الغاز الروسي بصورة فورية في سياق العقوبات المفروضة على موسكو.وذكرت المعاهد الستة النافذة أن إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع 2.2 في المائة في 2023 في حال وقف إمدادات الغاز، التي تعول عليها ألمانيا بصورة خاصة.وسيصل التراجع التراكمي لعامي 2022 و2023 إلى نحو 220 مليار يورو، ما يمثل 6.5 في المائة، من الثروة السنوية، بحسب المعاهد. وعلق شتيفان كوتس، نائب رئيس أحد المعاهد، في بيان، "إذا توقفت إمدادات الغاز، فإن الاقتصاد الألماني مهدد بانكماش حاد". وقد يصل تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المائة، في الفصل الثاني من 2023، قبل أن ينهض الاقتصاد مجددا في أواخر العام. وتجري مناقشات صعبة بين دول الاتحاد الأوروبي حول إمكانية فرض حظر على الغاز الروسي، وبرلين هي من أبرز المعارضين لوقف فوري للواردات معتبرة أن السلم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على المحك.وتدور سجالات بين خبراء الاقتصاد حول عواقب مثل هذا القرار وقدرة ألمانيا على إيجاد مصادر بديلة للطاقة على المدى القريب.وبعدما كانت برلين تستورد قبل الحرب أكثر من 55 في المائة، من حاجاتها من روسيا، خفضت هذه الحصة إلى 40 في المائة، وتبذل مساعي لإيجاد مزودين آخرين.ولا تتوقع ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024 وفعلت في نهاية آذار (مارس) المرحلة الأولى من خطتها الطارئة لضمان التزود بالغاز الطبيعي بمواجهة خطر وقف الإمدادات الروسية.وأشارت المعاهد بصورة إجمالية إلى أن الاقتصاد الألماني "يعبر مرحلة تقلبات"، في وقت سمح رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء بإنعاش النشاط الاقتصادي.