منافسات "عطر الكلام" توجه أنظار العالم إلى السعودية لاكتشاف أجمل الأصوات وأكثرها إتقانا للقرآن والأذان

تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام أحداث التصفيات النهائية لمسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، وهي مسابقة يتنافس فيها 36 مشتركًا من مختلف دول العالم على المراكز الأولى لأفضل أداء صوتي في تلاوة آيات الكتاب المقدس لدى المسلمين "القرآن الكريم"، ورفع الأذان المخصص لإعلان دخول وقت الصلاة في دور العبادة الخاصة بهم في جميع أنحاء العالم.

وتعيش المسابقة مرحلتها الثانية من التصفيات النهائية، حيث انتهت قبل أيام المرحلة الأولى، وبدأت تصفيات ربع النهائي التي يتنافس فيها المتسابقون على حجز مقعد في نصف نهائي المسابقة المخصص لـ12 متسابقًا، بواقع 6 متسابقين لكل فرع، يتأهل منهم 4 إلى النهائي للتنافس على الجوائز التي يصل مجموعها إلى 12 مليون ريال (3.2 ملايين دولار).

ويشارك في التنافس متسابقون من جنسيات مختلفة، تجاوز منهم إلى مرحلة ربع النهائي متسابقون من السعودية، وبريطانيا، والمغرب، ومصر، وتركيا، والعراق، وسوريا، والبحرين، واليمن، وليبيا، وإيران.

ومر جميع المتسابقين بمنافسات التصفيات الأولية التي بدأت عام 2019، وشارك فيها أكثر من 40 ألف متسابق، من 80 دولة حول العالم عن طريق الإنترنت، قبل الحضور للتنافس في التصفيات النهائية للمسابقة بالمملكة العربية السعودية.

وتحكّم منافسات المسابقة لجنة مكونة من 13 عضوًا متخصصًا في علوم القرآن والمقامات والطبقات الصوتية، جاؤوا من دول مختلفة، تتمثل في كل من: إندونيسيا، وروسيا، والسعودية، والمغرب، وليبيا، وباكستان، ومصر، ولبنان، والكويت، والسنغال.

وتعد المسابقة أول مبادرة من نوعها على مستوى العالم لجمع التلاوة والأذان في مسابقة واحدة بجوائز مليونية، وتعرض في برنامج "عطر الكلام" على قناة السعودية عند الخامسة مساءً بتوقيت الرياض، إضافةً إلى منصة شاهد.