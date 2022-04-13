مكررات ربحية سوق الأسهم السعودية عند 21.4 مرة .. 27 % من الشركات بـ «السالب»

ارتفعت مكررات سوق الأسهم السعودية بشكل طفيف رغم تحسن أرباح الشركات، ولا سيما القياديات منها، وذلك بفضل الزيادة في القيمة السوقية للشركات خلال العام الجاري.وبلغت مكررات الربحية للشركات المدرجة في السوق السعودية عند 21.4 مرة بنهاية جلسة أمس الأول، بعد أن كانت عند 20.6 مرة بنهاية العام الماضي.ورغم ارتفاع المكررات بشكل طفيف، إلا أنها أقل عما كانت عليه في الربع الثاني من 2021 البالغة 32 مرة باستثناء الشركات الخاسرة.وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، فإن 34 في المائة من أسهم الشركات المدرجة أي نحو 67 شركة من أصل 198 شركة متداولة "باستثناء الصناديق العقارية ريت"، سجلت مكررات تجاوزت 30 مرة.وكان أعلاها شركة مكة التي يتداول سهمها عند مكرر 3.6 ألف مرة، ثم التأمين العربية بمكرر 1.7 ألف مرة "تم إحتساب المكرر بحسب الأرباح قبل الزكاة لشركات التأمين"، وأيضا تتداول أسهم أنابيب السعودية بمكررات تتجاوز 1.3 ألف مرة.كذلك تتداول 27 في المائة من الأسهم المدرجة بمكررات "سالبة"، ويبلغ عددها 53 شركة مدرجة في السوق الرئيسة، كونها سجلت صافي خسارة لإجمالي آخر أربعة فصول بنهاية الربع الرابع من 2021.في المقابل، هناك 31 شركة تمثل 16 في المائة من الشركات المدرجة تتداول بمكرر يقل عن مكرر السوق خلال الفترة، وتأتي أسهم اللجين في أعلى القائمة بمكرر ثلاث مرات، ثم مجموعة فتيحي بمكرر سبع مرات مستفيدة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها خلال الفترة.كذلك الكهرباء السعودية بمكرر سبع مرات، ثم اليمامة للحديد واكسا التعاونية عند مكرر عشر مرات.ويأتي أرتفاع مكرر السوق إجمالا مدعوما بنمو القيمة السوقية للشركات رغم نمو الأرباح خلال الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في ديسمبر 2021، حيث بلغت أرباح السوق نحو 554.5 مليار ريال.وتاريخيا، تتداول سوق الأسهم السعودية منذ 2010 حتى نهاية 2017 بين مكرر 15.3 مرة كأعلى متوسط و12.2 مرة كأدنى متوسط سنوي، لكن ارتفاع مكرر السوق استمر بعد هذه الفترة وخرج من النطاق الذي كان يتداول عنده، لتنهي السوق 2019 عند مكرر 19.5 مرة.ومكرر الأرباح "السعر للعائد"، هو حاصل قسمة سعر السهم على ربحيته، ويعني ذلك عدد الأعوام التي يحتاج إليها مالك السهم ليستعيد ما دفعه عند شراء هذا السهم، وعليه فكلما انخفض مكرر ربحية شركة فهو مؤشر إيجابي، في حين كلما ارتفع كان مؤشرا على تضخم سعر السهم، مقارنة بأرباحه.و"مكرر الربحية" أحد المؤشرات المالية المهمة لتقييم وشراء الأسهم، إلا أن هناك عديدا من المؤشرات الأخرى المهمة، التي لا يمكن الاستغناء عنهاوبحسب التحليل، فإن ستة قطاعات تتداول دون مكرر السوق في حين يتداول 14 قطاعا أعلى من مكرر السوق "لايشمل قطاع الصناديق العقارية المتداولة"، فيما يعد قطاع المرافق العامة أقل المكررات بين القطاعات عند مكرر 15 مرة تقريبا.في حين يتصدر قطاع "الأدوية" المكررات المرتفعة عند مكرر يتجاوز 240 مرة، يليه قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" عند مكرر 71 مرة، ثم قطاع "الرعاية الصحية" عند مكرر 45 مرة.وحدة التقارير الاقتصادية