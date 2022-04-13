الأسهم الأوروبية مستقرة قبل اجتماع منتظر للبنك المركزي

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر اليوم عند الإغلاق إذ استوعب المستثمرون بيانات تضخم مقلقة وأثرها على موسم إعلان النتائج المرتقب قبل اجتماع مهم للمركزي الأوروبي غدا ، بينما شهدت القطاعات المرتبطة بالسلع تحقيق مكاسب بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بينما تراجعت أسهم شركات التجزئة والأسهم الدفاعية، مثل قطاع العقارات، فيما ارتفعت أسهم قطاعات النفط والتعدين، وقال داني هيوسن المحلل المالي في إيه.جيه بيل "عندما يرى المستثمرون نسب تضخم مرتفعة، يحولون أنظارهم لوضع أموالهم في شركات تزدهر في ظل بيئة تضخمية مثل شركات التعدين".

وواصلت أسعار النفط الخام مكاسبها بعد أن قالت موسكو إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت لطريق مسدود مما أجج المخاوف بشأن شح الإمدادات.

وكان المؤشر ستوكس 600 قد تعافى من خسائر مني بها في مارس لكنه يشهد تداولات في نطاق ضيق قبل موسم إعلان نتائج الأعمال للربع المالي الأول.

وتراجع سهم تيسكو، أكبر شركات التجزئة البريطانية، بنسبة اثنين بالمئة، بعد أن حذرت من تراجع في الأرباح هذا العام بسبب زيادة التضخم.

وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية (تيليكوم إيطاليا) ثلاثة بالمئة بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية إيلياد بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.