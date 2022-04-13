كيف أصبحت "إمبريسر" أكبر مجموعة ألعاب في أوروبا

ستوافق شركة لارس وينجفورس البالغة من العمر 13 عاما على استحواذه الأخير على "دارك هورس ميديا"، أحد أكبر استوديوهات القصص المصورة المستقلة في العالم وموطن أشهر الأفلام بما فيها "هيل بوي" و"سن سيتي".قبل 30 عاما، حينما كان يدرس في مدرسة ثانوية في السويد، بدأ وينجفورس بيع كتب القصص المصورة المستعملة، وعندما بلغ 18 عاما كان قد ترك الدراسة في عامه الدراسي الأخير في المدرسة للتركيز على شركته الناشئة للطلب بالبريد.كان الاستحواذ على "دارك هورس"، الذي اكتمل الشهر الماضي مقابل مبلغ لم يكشف عنه، جزءا من موجة شراء استمرت ثلاثة أعوام حولت "إمبريسر جروب" من شركة تطوير ألعاب كمبيوتر شخصي صغيرة وغير معروفة إلى أكبر شركة ألعاب في أوروبا من حيث القيمة السوقية، بقيمة 93 مليار كرونة سويدية "9.9 مليار دولار".قال وينجفورس، مؤسس "إمبريسر" ومديرها التنفيذي الذي يمتلك حصة 23 في المائة، "أعتقد أننا بنينا شيئا فريدا حقا يصعب تكراره".ارتفع عقد الصفقات بشكل حاد في قطاع الألعاب منذ بداية الجائحة. سعت شركات التكنولوجيا والترفيه الكبيرة إلى المطالبة بمجموعة محدودة من المواهب والملكية الفكرية وتوسيع نطاق تعرضها لصناعة تتفوق بالفعل على الأشكال الأخرى للترفيه في السوق الشاملة.غير وينجفورس العلامة التجارية لشركته من "تي إتش كيو نوردك" في 2019 لتبني حقبة جديدة من الاندماج، كان أحد أكثر المديرين التنفيذيين المتعطشين للصفقات في هذا القطاع، حيث يسعى إلى تنمية إمبراطوريته إلى منافس هائل لشركات مثل "يوبيسوفت" في فرنسا، "تيك تو إنترأكتيف" و"إلكترونيك آرتس" في الولايات المتحدة.منذ بداية 2020، عندما طار وينجفورس في جميع أنحاء أوروبا على متن طائراته الخاصة للقاء رواد الأعمال في مجال الألعاب، أجرى 62 عملية استحواذ بقيمة إجمالية قدرها 77 مليار كرونة سويدية "8.1 مليار دولار". في كانون الأول (ديسمبر)، أجرى أكبر عملية استحواذ بقيمة 2.75 مليار يورو على شركة أزمودي الفرنسية للألعاب اللوحية.لكن وينجفورس، المشهور بنهج اللمسة الخفيفة لدمج الشركات التي تم الاستحواذ عليها، يواجه مهمة ضخمة لإدارة هذه الإمبراطورية الشاسعة والمترامية الأطراف، التي تشمل أنواعا مختلفة في مجال الترفيه التفاعلي. تطرح "إمبريسر" المتطورة باستمرار بالفعل تحديات أمام المستثمرين والمحللين الذين يحاولون قياس قيمتها مقابل أقرانها.قال توبي كلوثيير، محلل في شركة ميرابو سيكيوريتيز لإدارة الأصول، إن الشركة أصبحت "مستحيلة الفهم على نحو متزايد".أضاف، "مع رغبته الخالصة لعمل الخير، لا يستطيع لارس معرفة ما يجري، ومن المستحيل الاستمرار في متابعة هذه الأمور".في أحدث تقرير مالي لها، للربع الثالث من 2021، أبلغت "إمبريسر" عن زيادة 135 في المائة في صافي المبيعات إلى خمسة مليارات كرونة سويدية مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وزيادة 70 في المائة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.5 مليار كرونة سويدية. كما أبلغت عن نمو الشركة 16 في المائة في قسم الألعاب، بغض النظر عن عمليات الاستحواذ الأخيرة.وصف كين رومف، محلل الألعاب في شركة جيفريز، استراتيجية وينجفورس باعتبارها "مناهضة للتآزر" و"لا مركزية بقوة"، الأمر الذي ميزها عن غيرها من الشركات عالية الاستحواذ في هذا القطاع.قال، "إنه مجرد نوع من صناديق استوديوهات الفيديو المجمعة معا"، مضيفا أنه في بعض الأحيان بدا وينجفورس "مرتاحا بشكل غريب" في رفضه ضرورة إيجاد طرق لتجميع أعماله عندما يكون هناك تداخلات واضحة.لكن وينجفورس يعتقد أنه "ليس من الصعب" إدارة شبكة معقدة ومتنامية من 112 استوديو ترفيهيا في جميع أنحاء أوروبا، ما يسلط الضوء على القيمة التي يوليها لاختيار "رواد الأعمال ذوي السجل الناجح" وتركهم لها.قال، "من وجهة نظر تجارية، ليس لدينا مركزية تجارية في صنع القرار. بالنظر إلى الشركات الأخرى، فقد واجهت صعوبات عندما وضعت عددا كبيرا من طبقات المديرين والإدارة وبدأت التحكم في منشئي المحتوى، إنها تبدأ في الانهيار عندما يحدث ذلك".ازداد عقد الصفقات في قطاع الألعاب خلال العقد الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي هذا العام من حيث قيمة الصفقات، مدعوما باستحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزارد" مقابل 75 مليار دولار واستحواذ "تيك تو" على "زينجا" مقابل 12.7 مليار دولار.أدى البحث عن أسماء شركات ألعاب قوية واستوديوهات ناجحة إلى جعل المشهد تنافسيا شرسا.لكن في صناعة مدفوعة بالضربات، اتخذ وينجفورس نهجا أكثر تشتيتا من منافسيه. اشترت "إمبريسر" استوديوهات أصغر تقدم ألعابا أقل شهرة، بدلا من الصفقات الضخمة التي تفضلها شركات مثل "سوني" و"تنسنت" و"مايكروسوفت". تتضمن قائمة "إمبريسر" لعبة إطلاق النار والنهب "بوردرلاندز"، وسلسلة مغامرات عصابات الشوارع "سينتس رو"، و"جوت سيميولاتور"، التي يحاكي فيها اللاعبون حياة معزاة.قال، "إذا تمكنت من صنع لعبة واحدة، ستكون لديك مخاطر تجارية كبيرة، ولكن إذا صنعت 200 لعبة، كما نفعل نحن، ستكون مخاطر التجارية أقل".هذه الاستراتيجية لها أثر في كلا الاتجاهين، كما تقلل من خطر التهام سمكة أكبر لـ"إمبريسر" أثناء اصطياد ما يسمى بالألعاب ذات التصنيف العالي، الغبار الذهبي لجنون إبرام الصفقات.أدت العودة الجزئية إلى الحياة الطبيعية بعد أسوأ فترة لجائحة فيروس كورونا، والأزمة في أوكرانيا، إلى إضعاف شهية المستثمرين إلى حد ما في هذا القطاع، الذي شهدت فيه معظم الشركات انخفاضا كبيرا في أسعار أسهمها خلال العام الماضي.مع ذلك، فإن ستافان إيكستروم، الشريك في ذراع "إيرنست أند يونج" للاستثمار المصرفي الذي عمل على معظم صفقات "إمبريسر"، واثق من احتمال اشتداد وتيرة عقد الصفقات، حيث تشتد حدة المعركة على الألعاب القوية والتكنولوجيات الجديدة.قال وينجفورس إنه يخطط للقيام بعدد مشابه من عمليات الاستحواذ في الأشهر والأعوام المقبلة، وسيتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة، بما فيها المنطقة المزدهرة للألعاب المجانية، إضافة إلى دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبولندا وفرنسا والصين.لكن في حين أنه من الواضح أن استراتيجية الاستحواذ لشركة إمبريسر تم ضبطها جيدا لأوقات ازدهار الألعاب، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان وينجفورس سيكون قادرا على قيادة إمبراطوريته المتباينة إلى آفاق جديدة خلال فترة اضطراب أكبر في السوق. تتعرض "إمبريسر" بشدة لتأثيرات الأزمة في أوكرانيا، حيث يعمل لديها ألف موظف في روسيا، و250 موظفا في بيلاروسيا و200 موظف في أوكرانيا، وكثير منهم يعملون في تطوير الألعاب.بالنسبة إلى رومف من "جيفريز"، فإن "نجاح إمبريسر قد يكون مجرد مصادفة تتعلق بالتوقيت".قال، "الأمر المثير للقلق أنهم سينفقون مزيدا من الأموال في الوقت الذي يكون فيه المستهلكون على وشك التصرف بطريقة أكثر حذرا. تعتقد أنك عبقري بشرائك منزلا عاديا في ضاحية متوسطة، وتقوم بذلك، معتقدا أن سعره سيرتفع. لكنه في النهاية، لا يزال مجرد منزل عادي في الموقع نفسه".