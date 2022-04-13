"إيني" توقع اتفاقا مع مصر لتوفير شحنات الغاز الطبيعي لأوروبا

قالت الحكومة المصرية اليوم إن شركة إيني الإيطالية وقعت اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوفير شحنات من الغاز الطبيعي المسال المصري لإيطاليا وأوروبا.، بحسب "رويترز"

وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن "الاتفاق يهدف إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية".

