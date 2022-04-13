"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تستكمل برنامج الصكوك المحلية بـ 10 مليارات ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة استكمالها لبرنامج إصدار الصكوك المحلية بقيمة إجمالية 10 مليارات ريال بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال وبتغطية قياسية تجاوزت 1.8 ضعف ما يشير إلى ثقة المستثمرين بنموذج عمل الشركة ويؤكد دورها الفاعل في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية 2030.

وأوضحت في بيان اليوم أن برنامج الصكوك المحلية الذي أطلق في مارس 2021 بـ 3 شرائح استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وكانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال ومدتي استحقاق 7 و 10 سنوات وشهدت الصكوك تغطية تجاوزت 2.15 ضعفا وجذب سجل من طلبات تجاوز 8 مليارات ريال.

وبينت أن ديسمبر 2021 شهد طرح الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال واستهدفت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04 % وسجل الإصدار ردود أفعال إيجابية من السوق وتغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.

وأوضح فابريس سويسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن برنامج إصدار الصكوك المحلية شهد تفاعلا إيجابيا من السوق وتجاوز جميع إصدارات الشركة حد الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بدور الشركة الفاعل في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة لزيادة نسبة التملك السكني للمواطنين.

وأكد على دور الشركة في تعزيز استدامة حصول المواطنين على التمويل السكني الميسر بتكلفة منخفضة مع توسيع قاعدة الممولين في السوق من خلال إصدار برامج صكوك منظمة وذلك ضمن مستهدفات وجهود الشركة للحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل.

وتطرق إلى أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن من الصكوك سيسهم في تعزيز أهداف الشركة لزيادة نمو عروض إعادة التمويل الخاصة لجهات التمويل العقاري السكني وتقديم الحلول المالية المبتكرة للتحوط من المخاطر المالية وحماية الميزانيات العمومية والمركز المالي للمؤسسات التمويلية من خلال إنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة يستهدف رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي وسوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.