"سلوشنز" توقع عقد مع "اس تي سي" بقيمة 195 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" توقيعها عقد مع شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" لتنفيذ مشروع تجديد رخص برمجيات أواركل لمدة 3 سنوات بقيمة 195 مليون ريال.

وأوضحت "سلوشنز" عبر بيان في "تداول" يتمثل نطاق هذا العقد بالقيام بكافة الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع تجديد رخص برمجيات أوراكل، والذي يشمل تجديد اتفاقية الرخص الخاصة بأنظمة أوراكل وإدارتها.

وبينت أن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثاني لعام 2022. موضحة أن "اس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك 79 % منها.