"تاسي" ينهي سلسلة المكاسب ويتراجع بأكثر من 100 نقطة وسط تداولات 11 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء بعد سبع جلسات من المكاسب، وسط عملية جني أرباح طالت أسهم البنوك.

وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة 106 نقاط أو ما يعادل 0.8 في المائة كأكبر هبوط يومي في شهر، ليغلق عند مستوى 13540 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 11.2 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم مصرف الراجحي والبنك الاهلي وكذلك بنك الجزيرة الذي سجل أعلى تداول منذ أغسطس 2021، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 240.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 459.7 ألف صفقة.

ويأتي تراجع المؤشر العام بضغط من هبوط مصرف الراجحي 2 في المائة، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى له منذ الإدراج خلال تعاملات الجلسة السابقة.

في حين سجل أرامكو السعودية وكذلك معادن تراجع بـ 0.8 و5.4 في المائة، في حين سجل الاخير أكبر تراجع يومي في شهر.

إلى ذلك، صعدت أسهم 92 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم كيمانول بعدما قفز 5.4 في المائة.

تلاه اسمنت اليمامة والغاز وبمكاسب 4.6 في المائة لكل منهما، في حين ارتفعت أسهم أمانة للتأمين والوطنية للتأمين 4.2 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 110 شركات تصدرها سهم معادن، ثم تأتي أسهم الاتحاد للتأمين وأكواباور بعدما انخفضت بـ 3.2 في المائة، وسجل الأخير أدنى إغلاق في نحو أسبوعين.