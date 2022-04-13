مجموعة مساهمون في تويتر يقاضون إيلون ماسك

يقاضي مجموعة من المساهمين في تويتر، رجل الأعمال إيلون ماسك بتهمة عدم الكشف عن شرائه حصة كبيرة في شركة التواصل الاجتماعي في الإطار الزمني المحدد من الحكومة الأمريكية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس أكس في 4 أبريل الماضي أنه اشترى 9.2 في المائة من أسهم تويتر، ما أدى إلى ارتفاع سعره.

وتملي قوانين التجارة الفيدرالية على المستثمرين إبلاغ لجنة الأوراق المالية والبورصات في غضون 10 أيام عندما يشترون حصة تزيد عن 5 في المائة في شركة ما.

وبحسب "سي إن بي سي" يزعم أن ماسك، بدأ شراء أسهم تويتر في يناير الماضي، وامتلك 5 في المائة من أسهم الشركة بحلول 14 مارس، ما يعني أنه كان يجب عليه إبلاغ هيئة الأوراق المالية والبورصات بحلول 24 مارس الماضي.

وتزعم الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة المحاماة بلوك آند ليفيتون في نيويورك نيابة عن العديد من المساهمين في تويتر، أن ماسك كان قادرا على شراء المزيد من أسهم تويتر بسعر منخفض في فترة تجاوز عتبة 5 في المائة والكشف علنا عن حصته، بجانب أنهم خسروا المكاسب المحتملة التي كان بإمكانهم تحقيقها لو كشف ماسك عن حصته في وقت سابق.

وقال خبراء قانونيين وخبراء الأوراق المالية لصحيفة واشنطن بوست إن تأخير الإعلان ربما ساعد ماسك على تحقيق 156 مليون دولار.

وارتفع سهم تويتر بنسبة 27 في المائة في 4 أبريل الماضي بعد الكشف عن أن ماسك جمع حصته البالغة 9.2 في المائة، والتي تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار.