«المصارف» تقود ارتفاع الأسهم السعودية إلى 13646 نقطة .. والسيولة عند 11.9 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السابعة في أطول سلسلة ارتفاع منذ كانون الثاني (يناير) الماضي لتغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف 2006 عند 13646 نقطة بنحو 1.2 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 22 نقطة بنحو 1.2 في المائة ليغلق عند 1935 نقطة. وجاء الارتفاع بقيادة المصارف التي ارتفعت بنسب عالية تصدرها "البلاد" بنحو 9 في المائة دون ظهور أي أخبار رسمية، بينما جاءت أكثر الأسهم والقطاعات على تراجع، حيث ارتفع 77 مكونا للمؤشر مقابل تراجع 129 من بينها "سابك" المتراجع بنحو 2 في المائة. استطاع المؤشر تجاوز المقاومة 13482 نقطة، لكن دون نشاط في حجم السيولة أو مشاركة أكبر من الشركات، مع ارتفاعات حادة في أسهم المصارف، ما يبقي فرص حدوث تهدئة في قطاع المصارف قد تؤثر في أداء السوق.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13500 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 13646 نقطة رابحا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عندها بمكاسب 162 نقطة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 370 مليون ريال لتصل إلى 11.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 24 مليون سهم لتصل إلى 241 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 471 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنحو 3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 29 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 24 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 8 في المائة بقيمة 963 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المنجم" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 73.90 ريال، يليه سهم "البلاد" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 55.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الاستثمار" بنحو 8.8 في المائة ليغلق عند 22.78 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الكابلات السعودية" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 16.14 ريال، يليه سهم "ساب للتكافل" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 20.18 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب الشرق" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 84 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الأهلي" بقيمة 682 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المنجم" بقيمة 623 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية