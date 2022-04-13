«المصارف» تقود ارتفاع الأسهم السعودية إلى 13646 نقطة .. والسيولة عند 11.9 مليار ريال

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13500 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 13646 نقطة رابحا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عندها بمكاسب 162 نقطة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 370 مليون ريال لتصل إلى 11.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 24 مليون سهم لتصل إلى 241 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 471 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنحو 3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.7 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 29 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 24 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 8 في المائة بقيمة 963 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المنجم" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 73.90 ريال، يليه سهم "البلاد" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 55.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الاستثمار" بنحو 8.8 في المائة ليغلق عند 22.78 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الكابلات السعودية" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 16.14 ريال، يليه سهم "ساب للتكافل" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 20.18 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب الشرق" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 84 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الأهلي" بقيمة 682 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المنجم" بقيمة 623 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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