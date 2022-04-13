«وول ستريت» تصعد بعد بيانات التضخم .. انحسار الضغوط عن الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بما يتفق إلى حد بعيد مع التوقعات، فيما خفف الضغط عن الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا التي تضررت من توقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية.وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر داو جونز الصناعي 104.4 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 34412.51 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25.1 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 4437.59 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 172.7 نقطة أو 1.29 في المائة إلى 13584.687 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس مع تراجع سهمي "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" بعد بيع حصص كبيرة في كل من البنكين، في حين أبقت بيانات التضخم الأمريكية على توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد سياسته النقدية.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة عند الإغلاق ليقلص بعض الخسائر التي مني بها في وقت سابق من الجلسة. وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية الخسائر بينما كانت أسهم البنوك من بين الأكثر تضررا.وانخفض سهما "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" 9.4 في المائة و8.5 في المائة على التوالي بعد أن باع مستثمر لم يكشف عنه حصصا تزيد على 5 في المائة في أكبر بنكين في ألمانيا.وارتفع سهم مجموعة الدفاع الإيطالية ليوناردو 2.7 في المائة بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى الشراء وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في الأسواق الرئيسية للشركة.وتراجع سهم شركة تصنيع معدات الاتصالات نوكيا 1.4 في المائة بعد أن قال رئيسها التنفيذي بيكا لوندمارك، إن الشركة قررت الانسحاب من السوق الروسية.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة الانخفاضات متبعة خطى مثيلاتها الأمريكية.وأغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا 1.81 في المائة ليسجل 26334.98 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 16 آذار (مارس). وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 في المائة إلى 1863.63 نقطة.وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض البارحة الأولى مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطر في أسبوع قصير بسبب عطلة رسمية، في حين أثر ارتفاع عائدات السندات في الأسهم الرائدة قبيل صدور بيانات التضخم.وكان سهم "فاست ريتيلينج" مالكة سلسلة متاجر "يونيكلو" للملابس أكبر خاسر، فهبط 3.18 في المائة وهبط سهم "فانوك" لصناعة أجهزة الروبوت 5.47 في المائة.ونزل سهم مجموعة سوني 2.65 في المائة وسهم "كيانس" 3.45 في المائة.