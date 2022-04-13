«نمو» تضيف 221 نقطة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.9 في المائة لتغلق عند 24268 نقطة رابحة 221 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 9 في المائة بنحو 2.1 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 40 ألف سهم لتصل إلى 300 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 24 في المائة بنحو 303 صفقات لتصل إلى 1.5 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 300 ريال، يليه "جاهز" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 1135 ريالا، وحل ثالثا "موبي" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 105.80 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جاز" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 89 ريالا، يليه "المركز الآلي" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 140 ريالا، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 28 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "طبية" بقيمة 5.4 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" بقيمة 2.8 مليون ريال.