«نمو» تضيف 221 نقطة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 300 ريال، يليه "جاهز" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 1135 ريالا، وحل ثالثا "موبي" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 105.80 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جاز" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 89 ريالا، يليه "المركز الآلي" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 140 ريالا، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 28 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "طبية" بقيمة 5.4 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" بقيمة 2.8 مليون ريال.
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