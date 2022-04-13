الملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأمراء والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه .

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، و الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن تركي ، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عمرو بن محمد الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن خالد الفيصل ، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.