الحرب وإغلاق شنغهاي تخفضان توقعات نمو التجارة العالمية إلى 3 %

عدلت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها حيال نمو حجم تجارة البضائع إلى 3.0 في المائة في عام 2022، انخفاضًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7 في المائة، بينما أبقت توقعات النمو في عام 2023 عند 3.4 في المائة. وبحسب المنظمة فقد كان التأثير الاقتصادي الأكثر إلحاحًا للأزمة هو الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.

رغم أن حصص روسيا وأوكرانيا في إجمالي الإنتاج العالمي والتجارة صغيرة نسبيا، فإن كلا البلدين من الموردين المهمين لسلع أساسية أبرزها المنتجات الغذائية والطاقة، هو التي أصبحت إمداداتها مهددة الآن بسبب الحرب. تم بالفعل إيقاف شحنات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود ، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة.

وبحسب منظمة التجارة العالمية، صدّر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمئة من القمح العالمي، و15 بالمئة من الشعير، و45 بالمئة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9,4 بالمئة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمئة للغاز الطبيعي.



وأضافت المنظمة بحسب بيان لها، أن الحرب ليست العامل الوحيد الذي يثقل كاهل التجارة العالمية في الوقت الحالي، حيث أدت عمليات الإغلاق في الصين لمنع انتشار كوفيد -19 إلى تعطيل التجارة البحرية مرة أخرى في وقت بدا فيه أن ضغوط سلسلة التوريد تتراجع، قد يؤدي هذا إلى نقص متجدد في مدخلات التصنيع وارتفاع التضخم.