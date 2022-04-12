انخفاض معدل البطالة في السويد لادنى مستوى منذ سبتمبر 2019

أظهرت البيانات الأولية لمكتب التوظيف السويدي اليوم الثلاثاء انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ سبتمبر .2019 وانخفض معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية إلى 6.99% في مارس الماضي مقارنة بـ 7.16% في فبراير الماضي. وهذا يعد أدنى مستوى لمعدل البطالة منذ سبتمبر .2019 وكان معدل البطالة قد بلغ 8.44 % في مارس .2021 وتراجع عدد العاطلين إلى 354 ألفا و464 شخصا في مارس الماضي بعدما بلغ 440 ألف و261 شخصا خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاما إلى 8.6% في مارس الماضي، بعدما بلغت 11.1% في نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 7.04% الشهر الماضي، مقارنة بـ 7.12% في فبراير الماضي.