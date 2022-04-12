روسيا تطالب بضمان حصول مستثمريها المحليين على مدفوعات سندات "اليوروبوندز"

أعلنت وزارة المالية الروسية أنها قد تتوقف عن إصدار تصاريح للشركات لتسديد مدفوعات السندات الدولية (اليوروبوندز)، إذا ما لم يتمكن حاملو السندات الروس من الحصول على مدفوعاتهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لوزارة المالية أن اللجنة الحكومية الفرعية لمراقبة الاستثمار الأجنبي اتفقت مع وزارة المالية والبنك المركزي على مقترحات لوقف إصدار التصاريح للمدفوعات التي لا تتضمن بنودا خاصة للمستثمرين المحليين .

وأوضحت الوزارة أن مدفوعات هذه السندات لا تصل لحاملي السندات الروس" بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوقهم" من خلال نظام التسوية والمقاصة الدولي .

وأوصت اللجنة الفرعية أيضا بإعادة شراء سندات اليوروبوندز من المستثمرين الروس مقابل الروبل، كخيار بديل، من خلال البنية التحتية للسوق الروسية.