"تاسي" يواصل المكاسب ويرتفع بأكثر من 150 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ أبريل 2006

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء وهي الجلسة السابعة من المكاسب كأطول سلسلة ارتفاع منذ يناير الماضي ، ليقترب المؤشر العام من مستوى 13650 نقطة لأول مرة منذ أبريل 2006.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود قطاع البنوك بشكل رئيسي المرتفع بأكثر من 3 في المائة.

وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة 163 نقطة أو ما يعادل 1.21 في المائة كأكبر مكاسب يومية في نحو شهر، ليغلق عند مستوى 13646 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 11.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم مصرف الراجحي والمنجم وكذلك بنك الجزيرة، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 241.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 471.4 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام بدعم من ارتفاع مصرف الراجحي 3 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند 172.4 ريال.

في حين سجل البنك الأهلي السعودي وكذلك بنك البلاد مكاسب بـ 2.2 و9 في المائة، في حين سجل الاخير أعلى إغلاق له منذ ديسمبر 2005.



إلى ذلك، صعدت أسهم 77 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "المنجم" بعدما قفز بالحد الأعلى 10 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن قفزة في أرباح الربع الأول لتصل إلى 97.9 مليون ريال وبنمو سنوي تجاوز 200 في المائة، ليغلق السهم عند مستوى 73.8 ريال وهو الأعلى منذ إدراجه في ديسمبر 2021.



تلاه بنكي البلاد والاستثمار وبمكاسب 9 و8.8 في المائة، في حين أرتفع سهم بنك الجزيرة 7.2 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 129 شركات تصدرها الكابلات السعودية المتراجع 5.5 في المائة، ليسجل أدنى إغلاق منذ مايو 2020.

كذلك تراجع أنابيب الشرق بـ 4.11 في المائة، بينما هبط سهم دار المعدات 3.8 في المائة.