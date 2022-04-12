عمومية "البلاد" توافق على زيادة رأس المال 2.5 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية

أعلن مجلس إدارة بنك البلاد موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك 2.5 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية ، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 10 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 33.33.% .

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 2.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم.

وفي حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.