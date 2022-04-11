اتفاقية بين "إيني" و"سوناطراك" الجزائرية لتزويد إيطاليا بالغاز

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الطاقة الإيطالية "إيني" وشركة الغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك" لتزويد إيطاليا بالغاز الطبيعي، وقال دراجي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون: "تعد الجزائر أول شريك اقتصادي لنا في القارة الأفريقية، وإيطاليا تسعى لتعزيز العلاقات مع الجزائر حيث تشهد العلاقات بين البلدين ديناميكية جيدة".



وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة المتجددة، مما قد يخلق فرص عمل مهمة في السوق الجزائرية. وأضاف "بعد الأزمة الأوكرانية تسعى إيطاليا لتطوير إنتاجها في مجال الغاز، كما تسعى لتقليص التبعية للغاز الروسي، والحكومة الإيطالية تسعى لأن تحمي حقوقها في أن تظل بعيدة عن هذه الأزمة".