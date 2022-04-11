شهباز شريف: باكستان تتجه لتسجيل عجز تاريخي في الموازنة وفي الميزان التجاري

قال شهباز شريف، الذي انتخبه البرلمان الباكستاني اليوم الاثنين رئيسا جديدا للوزراء، إن البلاد تتجه لتسجيل أكبر عجز في الموازنة في تاريخها إضافة لعجز غير مسبوق في الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية، بحسب "رويترز".

وأضاف شريف في خطاب بعد أن فاز في التصويت البرلماني أن حكومة عمران خان أساءت إدارة الاقتصاد وأن حكومته الجديدة ستواجه تحديا كبيرا لإعادته إلى المسار الصحيح.