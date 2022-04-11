البلاديوم يقفز 5٪ وسط مخاوف بشأن الإمدادات ومخاطر التضخم

قفزت أسعار البلاديوم خمسة في المائة اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن من روسيا، في حين زادت أسعار الذهب بفعل التوتر الناجم عن التضخم في ظل الحرب في أوكرانيا.

وصعد البلاديوم 4.5 في المائة إلى 2534.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:07 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار. كما ارتفع البلاتين 1.7 في المائة إلى 991.14 دولار.

وقال دانييل بريسمان المحلل لدى كومرتس بنك "من المؤكد أن التعليق ... يزيد المخاوف... من أن سوق البلاديوم ستشهد نقصا حادا في المعروض في المستقبل".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1958.20 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1961.70 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 25.03 دولار للأونصة.