إيلون ماسك يتسبب في انخفاض أسهم "تويتر"

انخفضت أسهم تويتر في تداولات ما قبل السوق اليوم بعد أن كشف الرئيس التنفيذي باراج أجراوال أن إيلون ماسك تخلى عن خطته للانضمام إلى مجلس إدارة الشركة.

ووبحسب "سي إن بي سي" انخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي لفترة وجيزة بأكثر من 8 في المائة إلى أقل من 43 دولارا للسهم قبل أن يتعافى قليلا.

يذكر رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس اكس" إيلون ماسك تراجع عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة "تويتر" التي اشترى حصة فيها أخيرا، بعد أسبوع من الأحداث المثيرة بين الملياردير الغريب الأطوار والمنصة.

وكتب المدير العام للشبكة الاجتماعية باراج أجراوال في تغريدة عبر تويتر "قرر إيلون ماسك عدم الانضمام إلى مجلس إدارتنا".

وأوضح في رسالة موجهة إلى موظفي تويتر نشرها عبر المنصة أن "انضمام إيلون ماسك إلى مجلس الإدارة كان يُفترض أن يدخل رسميا حيز التنفيذ في التاسع من ابريل، لكن إيلون أبلغنا صباح اليوم أنه لن ينضم إلى المجلس".

وأضاف أجراوال بحسب "الفرنسية"، "أظن أن هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع. لطالما قدرنا ونقدر مشاركة المساهمين لدينا، سواء كانوا أعضاء في مجلسنا أم لا. إيلون هو أكبر المساهمين لدينا وسنبقى منفتحين على مشاركته".

وبعيد نشر هذا الإعلان، كتب إيلون ماسك تغريدة ضمت فقط رمزا تعبيريا (إيموجي) لوجه يقهقه، من دون أي نص مرافق.

وكان إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، أعلن مطلع الشهر الحالي استحواذه على حصة نسبتها 9.2 في المائة من رأسمال تويتر ليصبح تاليا المساهم الأكبر في الشركة.