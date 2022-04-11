بقيادة "البنوك".. الأسهم السعودية تواصل المكاسب وتغلق قرب مستوى 13500 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الإثنين وهي الجلسة السادسة من المكاسب، ليقترب المؤشر العام من مستوى 13500 نقطة لأول مرة منذ يوليو 2006.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود قطاع البنوك بشكل رئيسي، وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة 88 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة، ليغلق عند مستوى 13483 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 11.5 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم أماك ومصرف الراجحي وكذلك البنك الاهلي السعودي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 217.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 473.4 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام بدعم من ارتفاع مصرف الراجحي 1.33 في المائة ليقترب السهم من مستوياته التاريخية المسجلة في فبراير الماضي.

في حين سجل البنك الأهلي السعودي وكذلك بنك ساب مكاسب بـ 1.5 و5.2 في المائة، في حين سجل الاخير أعلى مستوى له منذ أغسطس 2014.

وأعلنت اليوم شركة إكسترا عن أرباح الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة تراجعا طفيف بلغ 4 في المائة لتصل إلى 164 مليون ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 68 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم دار المعدات بعدما قفز بالحد الأعلى 10 في المائة.

تلاه المواساة وبمكاسب 5.3 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند 236.6 ريال.

في المقابل، هبطت أسهم 131 شركات تصدرها أكواباور المتراجع 4.9 في المائة، تلاه الكابلات السعودية 4.8 في المائة ليسجل أدنى إغلاق منذ مايو 2020.

كذلك تراجع اسمنت السعودية بـ 3.8 في المائة، حيث يتداول دون احقية أرباح بواقع 2 ريال للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام 2021.