"الشورى" يوافق على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر الاتصال المرئي.

وصوت المجلس بالموافقة على المشروع عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام كما قدمت اللجنة ردا على ما ورد من ملحوظات وأراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام تلاه أمام المجلس الدكتور فهد التخيفي رئيس اللجنة.

كما وافق المجلس على نظام السياحة المعاد إلى المجلس لدراسته بمشاركة الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى وجاءت الموافقة بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن ما ورد في مشروع النظام تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

وصوت بالموافقة على مشروع تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير لتكون بالنص الآتي كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها تعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 مع أي جهة عامة دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

واتخذ قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع مقترح التعديل والمقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن حيث قدم وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع التعديل أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في عمان حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الاعلام تقريرها بشأن المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي.

ووافق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة شؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية في باكستان وجاء القرار بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن مشروع الاتفاق قدمه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.

وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والعراق في مجال الربط الكهربائي بعد أن قدمت الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وعمان في مجال الأمن الغذائي والمائي عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والعراق في مجال النقل البحري واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني.