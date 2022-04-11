عمومية "المجموعة السعودية" توافق على زيادة رأس المال إلى 7.54 مليار ريال

أعلن مجلس المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال المجموعة السعودية من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال، من خلال إصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات"بتروكيم" غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم .