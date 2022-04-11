كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية 90 ألفا و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 15 مليونا و 424 ألفا و 598 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 258 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 679 وفاة.