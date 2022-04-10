طرح 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري في "حفيرة نساح"

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة.

وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء؛ لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح؛ وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.