زر التحرير في «تويتر» .. هل سيسمح لك بتغيير الماضي؟

هل ذاتك المستقبلية مضحكة وذكية؟ من الممكن أن تكون كذلك. بدلا من التفكير في رد ذكي بعد 20 دقيقة من الحدث، قد تتمكن ذاتك المستقبلية من إدراج هذا الرد في محادثة سابقة بفضل "تويتر".

أعلن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أنه كان يعمل على خاصية التحرير لتمكين المستخدمين من تعديل تغريداتهم السخيفة أو الأخطاء الكتابية في سعيهم إلى ابتداع تعليقات ذكية ومثالية.

نفت المجموعة التكنولوجية أن يكون المشروع ردا على كشف إيلون ماسك عن استحواذه على حصة 9.2 في المائة في "تويتر" ومقعده الجديد في مجلس إدارتها. إذ قال جاي سوليفان، نائب رئيس "تويتر" للمنتجات الاستهلاكية، إن الشركة كانت تحاول منذ 2021 اكتشاف كيفية تضمين خاصية التحرير، حيث كانت "أكثر ميزة مطلوبة على تويتر لأعوام عديدة".

يمكن للمرء أن يجادل في أن مكافحة التصيد وإساءة الاستخدام قد تكون استخداما أفضل لجهود الشركة. ما زلت أنتظر الرد على شكواي بشأن الإساءة المعادية للنساء التي تلقيتها في الأسبوع الماضي. وجد أحد التقارير أنه يتم إرسال تغريدة واحدة مسيئة أو مثيرة للمشكلات إلى النساء كل 30 ثانية.

عادة ما يكون التحرير فكرة جيدة. أدى انتشار الرسائل الإخبارية المغلوطة على منصات مثل "سبستاك" إلى تعزيز الحاجة إلى التحرير. إن ميزة "تويتر" هي أنها منتدى للنقاش السريع. إدخال التعديلات سيجعل الأمر مثيرا للضجر.

ستكون هذه أداة أخرى في صياغة الهوية الرقمية المثالية. فـ"إنستجرام" يسمح للمستخدمين بالفعل بتحرير الكلمات إضافة إلى تصفية أي عيوب. يتحدث الجراحون التجميليون عن الاضطرار إلى إدارة توقعات العملاء الذين يحاولون مطابقة صورتهم المعدل عليها. قال أحدهم: "لدي مرضى يقولون: "افعل ما تريد أن تفعله لتجعلني أبدو هكذا". ويقول: "عظيم، دعني أفتح رأسك، وأقلع أسنانك وأعيد وضع عظامك".

إن تحرير الحياة هو موضوع خيالي ثري. ففي فيلم "ذا إتيرنال سنشاين أوف ذا سبوتلس مايند"، من تأليف تشارلي كوفمان، يمحو عاشقان سابقان ذكريات مؤلمة عن علاقتهما. يقول طبيب موجها جويل باريش، الذي يلعب دوره جيم كاري، "نريد تجريد حياتك من كليمنتين. وبعد الانتهاء من تخطيط الدماغ، سيقوم الفنيون لدينا بالمسح في منزلك الليلة (...) وعندما تستيقظ في الصباح، ستجد نفسك في سريرك وكأن شيئا لم يحدث (...) هناك حياة جديدة في انتظارك".

في الآونة الأخيرة، مسلسل" سيفيرانس" الدرامي من إنتاج "أبل تي في"، بطولة آدم سكوت، يصور موظفي شركة غامضة يخضعون لعمليات جراحية على ذكرياتهم لمنعهم من التفكير في حياتهم الخارجية أثناء العمل.

قد لا تصل "تويتر" إلى هذا الحد، لكنها قد تسمح لك بتغيير ماضيك. ربما علقت في هوس ريشي عندما كان وزير المالية البريطاني يصرف المعاشات التقاعدية؟ إنك تتردد الآن بعد أن خاب ظنك من تصريح الربيع الخاص به، واكتشاف حالة زوجته غير المقيمة. لماذا لا تتراجع للخلف وتستنتج أنك كنت عدائيا تجاه سوناك قبل أن يكون ذلك رائجا؟ سيعطي زر التعديل الجميع إدراكا متأخرا.

إن وسائل التواصل الاجتماعي هي بالفعل نوبة جنون من النرجسية. هل نحتاج حقا إلى مزيد من الأعذار لإضاعة الوقت وحب الذات؟ يستطيع الكاتبون السيئون الذين يتوقون لتتاح لهم الفرصة لتعديل أخطائهم حذف وإعادة تغريداتهم، أو الذهاب إلى رابط التهجئة الصحيحة.

ما لم تتبع "تويتر" التغييرات، أو تعط وقتا قصيرا للتعديلات، فهناك احتمالية لإساءة الاستخدام والخداع. كما أشار آخرون، يمكن إعادة كتابة التغريدات اللطيفة عن الأطفال والقطط التي تجمع إعادة تغريدات وإعجابات للترويج لنظرية مؤامرة، مثلا، أو برنامج احتيالي. في نهاية المطاف، يؤدي ذكر قيامك بالتعديل إلى لفت الانتباه إلى الخطأ الذي ارتكبته في المقام الأول.

إذا أدخلت "تويتر" زر التحرير، فسيضيف الخلافات إلى وسيط من المفترض أن يقضي على الخلافات، ويوضح التحول من النشر السريع للغاية إلى النشر الأقل سرعة قليلا. في هذه الحالة سيبدو أنها قديمة بشكل مبهج. قد تشبه ذاتك المستقبلية ذاتك القديمة.