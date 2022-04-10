الحسن : "عناية" يلبي احتياجات 1250 يتيما في مختلف أنحاء المملكة

اختتم المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات رعاية الأيتام في الرياض مشروع "عناية"، لتلبية احتياجات الأيتام النفسية والتربوية، والعمل على غرس القيم فيهم وتطوير مهاراتهم واستثمار طاقاتهم واكتشاف قدراتهم، من خلال أندية خاصة بالأيتام في المراحل المختلفة.

وحقق البرنامج مجموعة من الأهداف التي كان يصبو إليها، ومن ضمنها تكوين شخصية متكاملة لليتيم، من خلال تحسين أداء الواجبات الشرعية، والاقتداء بالأخلاق الحسنة، وتحقيق التوافق النفسي، بامتلاك المهارات التي تساعده على تطوير ذاته وإجادة لتفاعل مع المجتمع المحيط به.

وحظي الأيتام الذين شاركوا في "عناية" بفرصة لمساعدتهم، على التفاعل الإيجابي مع محيطهم من الأسرة والأقارب والأصدقاء والمجتمع، وتثبيت المفاهيم والركائز الإيمانية في شخصية كل واحد منهم، حتى تقوده إلى محبة الله والمحافظة على الفرائض وتعظيم شعائر وحرمات الدين.

وقال أمين عام المجلس خالد الحسن إن البرنامج استهدف 25 نادياً للأيتام واليتيمات في كافة أنحاء المملكة، بمشاركة 50 مستفيد ومستفيدة من كل نادي بإجمالي 1250 مستفيد ومستفيدة، حضروا إلى مقرات الجمعيات من أجل الإفادة من أنشطة المشروع

وأثنى الحسن على دور الجمعيات المنظمة لمشروع "عناية"، والتي أشرف عليها المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ثم أبان دور الجهات الخيرية الداعمة ومنها مؤسسة "عبد الله الراجحي" الخيرية.