ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي 22.3% في فبراير

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 22.3 في المائة في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020، كأعلى معدل نمو خلال ثلاث سنوات.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ارتفاع فبراير هو العاشر على التوالي، منذ أيار (مايو) من العام الجاري، حيث كان قد سجل انكماشا خلال الـ12 شهرا السابقة له منذ أيار (مايو) 2020 حتى نيسان (أبريل) 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في فبراير 127 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 22 شهرا، أي منذ أن بلغ 135.2 نقطة في نيسان (أبريل) من 2020.

جاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 25.5 في المائة "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة" نتيجة رفع السعودية إنتاجها من النفط إلى عشرة ملايين برميل يوميا خلاله.

وبلغ الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في فبراير 125.7 نقطة مقابل 100.1 نقطة في نفس الشهر من 2021.

وسجل نشاط التعدين أعلى مستوياته عندما بلغ 147.2 نقطة في نيسان (أبريل) من 2020، عندما رفعت السعودية إنتاج النفط لمستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا.

ومعلوم أن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط اعتبارا من أيار (مايو) 2020، ضمن تحالف "أوبك +" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.

إلى ذلك، ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضا 14.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2021، ليتعافى من تداعيات جائحة كورونا قد أضرت بالعالم الفترة الماضية.

وصعد الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2021، علما بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9 في المائة".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 0.9 في المائة في فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.8 في المائة.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 2 في المائة عن مستويات الشهر السابق، بينما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضا 9.3 في المائة مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرا إلى اختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه بعام الأساس، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه بعام المقارنة.

وحدة التقارير الاقتصادية