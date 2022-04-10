"تاسي" يواصل المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي ويغلق قرب مستوى 13400 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأحد وهي الجلسة الخامسة من المكاسب، ليقترب المؤشر العام من مستوى 13400 نقطة لأول مرة منذ يوليو 2006.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم المواد الأساسية، وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة بـ 81 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة.

ليغلق عند مستوى 13395 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 8.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم أماك وأكواباور وكذلك مصرف الراجحي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 183.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 411.9 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام بدعم من ارتفاع مصرف الراجحي 0.5 في المائة ليقترب السهم من مستوياته التاريخية المسجلة في فبراير الماضي.

في حين سجل البنك السعودي الفرنسي مكاسب بـ 2.2 في المائة، في حين قفز سهم بنك الجزيرة 6.2 في المائة.

وأعلنت اليوم شركة المتقدمة عن أرباح الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة تراجعا طفيف بلغ 4 في المائة لتصل إلى 164 مليون ريال.

أيضا أعلنت المراعي عن أرباحها للفترة والتي بلغت 420.5 مليون ريال، وبنسبة نمو 9 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2021.

إلى ذلك، صعدت أسهم 92 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم أماك بعدما قفز بالحد الأعلى.

تلاه أكواباور وبمكاسب 6.8 في المائة، حيث عاد السهم للارتفاع بعدما تراجع بحده خلال الجلستين السابقتين.

في المقابل، هبطت أسهم 110 شركات تصدرها نادك المتراجع 3.5 في المائة، تلاه تبوك الزراعية 3.4 في المائة، ثم نماء للكيماويات بـ 2.75 في المائة.