السعودية رئيسة لأعمال لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية

فازت السعودية برئاسة أعمال الدورة 25 للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ممثلة بالمهندس منصور القرشي مدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أثناء انعقادها من 28 مارس إلى 1 أبريل في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

ويعكس فوز الـمملكة الدور الفاعل لها في المنظمات الدولية وخبرتھا المتراكمة في التعامل مع القضايا الدولية في ھذا المجال ولإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية عبر تسخير مواردها للمجتمع الدولي إضافة لريادتها في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المنطقة وتقدمها في الترتيب من بين دول مجموعة 20 من حيث القيمة السوقية.

واستعرض المشاركون خلال أعمال الدورة التي انعقدت بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية عددا من الموضوعات أهمها الثورة الصناعية الرابعة وتسخير العلم والتقنية والابتكار من أجل التنمية الحضارية المستدامة في عالم ما بعد الوباء واستعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن اللجنة التي تضم في عضويتها 43 دولة أُنشئت في 1992 بهدف تقديم المشورة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية وآثارها على التنمية والنهوض بسياساتها في البلدان النامية وصياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة بجانب مسؤوليتها عن المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات ويأتي ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة للمرة الأولى منذ إنشائها تعزيزا لمكانة المملكة القيادية الدولية والإقليمية ونظير ريادتها في مجال عمل اللجنة.