المراجعين والمحاسبين : جميع شهاداتنا المهنية مدعومة من "هدف"

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لجميع الشهادات المهنية التي تعقدها.

وأوضحت أنه تم اعتماد 3 شهادات مهنية جديدة وهي : شهادة المعايير الدولية وشهادة المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية وشهادة المسار التدريبي في المراجعة الحكومية في حين تقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" حيث يترتب رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقا معها صورة الشهادة ومن ثم يتم التحقق من صحتها وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.