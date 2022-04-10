"بنك التصدير والاستيراد" يعتمد طلبات ائتمانية بـ 5.5 مليارات ريال

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن اعتمادات ائتمانية 5.5 مليارات ريال، بنهاية الربع الأول من 2022.

حيث بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة 2.5 مليار ريال، استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والتجارة والمقاولات والزراعة والتقنية، وفقا لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك.

وأوضحت أن قيمة طلبات التأمين 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية لتوفر غطاء تأمينيا يمكن المصدرين السعوديين وتعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين.