"الصناعات العسكرية" و "بوينج" توقعان اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك في المملكة

أعلنت شركة SAMI توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة بوينج لتأسيس مشروع إستراتيجي مشترك في المملكة.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض بحضور أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة SAMI والمهندس وليد أبو خالد رئيسها التنفيذي وليان كاريت نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة بوينج والرئيس وتيد كولبيرت المدير التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن بجانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال أحمد الخطيب "في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل، فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينج سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال، حيث إن هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة".

من جانبه قال وليد أبو خالد "يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة، مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية، ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين SAMI، وبوينج في المستقبل التي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال".

من جهته، أعرب نائب رئيس شركة بوينج لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة، مبينًا أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكدًا مواصلة الالتزام بالشراكة مع SAMI، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعال في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030.