موسم جدة.. 2800 فعالية موزعة على 9 مناطق

أعلنت إدارة موسم جدة 2022، انطلاق فعاليات الموسم مستهل مايو المقبل ويستمر على مدى شهرين، عبر 2,800 فعالية، في 9 مناطق رئيسية في جدة والتي تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، من خلال مكانتها التاريخية والحضارية والتراثية، وتنوعها الثقافي، وهويتها البحرية الفريدة؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في نادي جدة لليخوت؛ بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وعدد من المسؤولين .

وفي بداية المؤتمر، نوه المدير التنفيذي لقطاع التواصل والتسويق بالمركز الوطني للفعاليات قسورة الخطيب إن موسم جدة يُعد أحد أهم الفعاليات الوطنية التي نتطلع معها إلى أن تكون مدينة جدة وجهة سياحية دائمة في المنطقة، ويؤكد هذا الموسم في نسخته الثانية ريادة المملكة في صناعة الفعاليات الترفيهية، وتعزيز مكانتها السياحية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الموسم سيشهد إقامة 4 معارض عالمية، و 7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و 20 حفلة غنائية عربية و 3 حفلات عالمية، كما سيقدم الموسم 70 تجربة تفاعلية، وعرضاً عالمياً "سيرك دو سلي"، كما سيشهد الموسم 5 برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و 60 عرضاً من الألعاب النارية طوال فترة الموسم.

بدوره، أكد مدير عام موسم جدة نواف قمصاني أن أهالي جدة وزوارها من جميع الأعمار موعودون بموسم عالمي من الفرح والمتعة والترفيه، من خلال تعدد مناطق الفعاليات، وتنوعها، وسهولة الوصول إليها، مشيراً إلى أن الإعلان عن فعاليات موسم جدة 2022 قبل وقت من بدء الفعاليات يسهل على الأسر والزوار التخطيط المبكر للحضور والمشاركة في الفعاليات، لافتاً إلى أن موسم جدة يوفر العديد من الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، ويعزز من دورهم ومشاركتهم في صناعة الترفيه في المملكة.

وعن مواقع الفعاليات، قال قمصاني: إنها ستتوزع على 9 مناطق رئيسية، هي: جدة آرت بروميناد، جدة بير، جدة جنغل، نادي جدة لليخوت، جدة سوبردوم، حديقة الأمير ماجد، سيتي ووك، وسيرك دو سليه، وجدة البلد.

وأوضح قمصاني أن الموسم سيشهد تنظيم عروض سيرك دو سلي والمصمم حصرياً لموسم جدة، كما ستقام في "جدة البلد" فعاليات تعليمية ترفيهية، ومطاعم ومقاه، وعدد من التجارب الأخرى، كما تشتمل فعاليات "حديقة الأمير ماجد" على بازار عام، منطقة كيدي، مسرح، عروض فنية، ومطاعم ومقاه متنوعة، وفي "جدة سوبردوم" سيكون هنالك عدد من الحفلات الغنائية العربية، معارض عالمية، مهرجان للعلوم، الكي بوب، كوميكون وبساط الريح.

وأضاف: ستكون منطقة "سيتي ووك" منطقة ترفيهية متكاملة تضم مطاعم، متاجر، ومسارح، وعروض حية، وأكبر شلال تفاعلي في المنطقة بارتفاع (50م)، وأكبر شاشة LED للعروض السينمائية، وتجربة للمنطاد، و(9) مناطق ترفيهية من بينها قرية الأنيمي.

وأشار إلى أن "جدة بير" ستضم أكثر من 40 لعبة ترفيهية، وأكبر ملاهي متنقلة على البحر الأحمر، و7 تجارب عالمية منوعة، كما تقدّم "جدة آرت بروميناد" لزوارها للمرة الأولى مهرجاناً يستمر لمدة 60 يوماً، وسيكون حفل افتتاح الموسم لمدة 3 أيام متتالية، كما ستقام خلاله عروض الألعاب النارية اليومية، وبرج الاستطلاع، وعروض حية، ومطاعم ومقاه، والعديد من المتاجر.

ولفت مدير عام الموسم في كلمته إلى أن "نادي جدة لليخوت" سيضم أول مارينا سياحية في المملكة، ومدرسة لتعليم قيادة القوارب الشراعية لأول مرة، ومطاعم ومتاجر فاخرة، وعدد من التجارب البحرية، كما تستقبل "جدة جنغل" زوارها في أكبر منتجع للحيوانات في المنطقة على مساحة كيلو متر مربع، وأكثر من 1000 حيوان ما بين الزواحف والطيور النادرة، والحيوانات المفترسة، وعروض التفاعل المباشر مع الحيوانات، ومنطقة ألعاب.

بعد ذلك تمت الإجابة على أسئلة الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وكان المؤتمر قد شهد مجموعة من تشكيلات الدرونز التي تحكي شعار الموسم ومناطق الفعاليات، كما أُقيم ممر تضمن عرضاً مرئياً والعديد من الفنون التشكيلية.

