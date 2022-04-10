التضخم يمهد الطريق لعصر جديد من العولمة

الارتفاع في معدل التضخم اليوم كان مدفوعا في البداية بالحزم المالية الكبيرة واضطرابات سلاسل الإمداد خلال الجائحة. من المؤكد أن يستمر ذلك لفترة أطول بسبب الصراع العسكري والاضطراب الإضافي لسلاسل الإمداد. من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى إثارة السخط والاحتجاجات حتى الثورات في جميع أنحاء العالم. هل يرقى هذا إلى نهاية العولمة ودفع مستويات التضخم الوطنية إلى أعلى؟

في أوائل هذا القرن، حدد صناع السياسات والأكاديميون العلاقة بين العولمة والانتقال إلى معدلات تضخم منخفضة في الدول الصناعية الغنية، ثم في الأسواق الناشئة الآسيوية، وفي نهاية المطاف حتى في أمريكا اللاتينية، حيث كان التضخم أسلوب حياة. أدى سوق العمل العالمي إلى خفض الأجور في الدول الغنية، وأرادت الدول الفقيرة الاستقرار النقدي.

في 2005، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آلان جرينسبان، أن العولمة والابتكار هما "عنصران أساسيان في أي نموذج قادر على تفسير أحداث الأعوام العشرة الماضية"، أو ما يسمى بالاعتدال العظيم.

في أواخر 2021، ما زال جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشير إلى "قوى مقاومة التضخم المستمرة، بما في ذلك التكنولوجيا والعولمة وربما العوامل الديموغرافية".

لم تتوقف هذه القوى عن العمل، لكن لكي يتم تسخيرها بشكل إنتاجي، فإنها تتطلب إجراءات فعالة من قبل الحكومات. هنا يلقننا التاريخ درسا.

لفهم سبب عدم كون مستقبلنا قاتما بالضرورة، ولماذا لا تنتهي العولمة بسبب الجائحة أو الأزمة في أوكرانيا، انظر إلى نقاط التحول الحاسمة في الماضي. كانت تضخمية، لكنها دفعت العالم إلى العولمة بشكل أكبر وليس أقل.

تظهر العولمة الحديثة كحلقتين منفصلتين. بدأت الأولى في منتصف القرن الـ19، لكن توقفت بسبب الحرب العالمية الأولى، بعد ذلك كانت هناك محاولة يائسة لإحياء العولمة بإطار مؤسسي أكثر قوة. فشلت هذه المحاولة مع الكساد العظيم. ثم انطلقت العولمة بأسلوب جديد في السبعينيات. بدأت كلاهما بنقص السلع والزيادات التضخمية.

يمكن العثور على نقيض العولمة في فترات الصراع والحرب، عندما تظهر الميزة الاقتصادية على أنها لعبة محصلتها صفر ويؤدي التضخم المدفوع ماليا إلى ارتفاع الأسعار. أوقفت الحربان العالميتان العولمة. نحن الآن نعيش في صراع القرن الـ21 الذي قد ينظر إليه على أنه عودة إلى عصر الحروب العالمية والحرب الباردة.

كانت كلتا العولمتين الحديثتين مدفوعتين من الناحية التكنولوجية وتضمنت مكاسب إنتاجية كبيرة في مجال النقل. فتح المحرك البخاري القارات والمحيطات بالسكك الحديدية والسفن البخارية. خفضت الحاويات تكلفة نقل البضائع بعد السبعينيات. لكن هذه الابتكارات سبقت اللحظة التي أحدثت فيها تأثيرا اقتصاديا في وقت طويل. كان ماثيو بولتون وجيمس وات يصنعان محركات بخارية تشغيلية في وقت مبكر من سبعينيات القرن الـ18. في 1931، تم إطلاق "أوتوكارير"، التي يعتقد عادة أنها أول سفينة حاويات.

تطلبت مجموعة محددة من الظروف لإدراك الطابع التحولي للابتكارات. جاء ذلك مع تعطل الزيادات الكبيرة في الأسعار. ستؤتي التكنولوجيات الجديدة ثمارها بسبب ظروف النقص. اعتمد تبني الابتكار، أيضا، على خيارات السياسة: إزالة المعوقات أمام التجارة، والتوافق حول إطار نقدي مستقر وقابل للتطبيق دوليا، سواء كان المعيار الذهبي في أواخر القرن الـ19 أو استهداف التضخم الحديث في أواخر القرن الـ20.

قبل حدوث ذلك، شهدت كل حقبة ارتفاعات نقدية وسعرية. في القرن الـ19، نشأ هذا عن مزيج من إمدادات الذهب الجديدة والابتكار المصرفي. بعد أكثر من قرن من الزمان، كان هناك التحرك نفسه نحو التضخم، ثم دفع للعولمة للتخفيف من الندرة، ثم تلاشى التضخم لفترة طويلة. بدأ التضخم الكبير في السبعينيات بارتفاع النشاط الاقتصادي ما شجع على تحركات منظمة أوبك. أدى نقص السلع وارتفاع الأسعار إلى تدمير الثقة في الحكومة، وتطلب ذلك إعادة التفكير في السياسات. تضمنت الرؤية الجديدة الاستقرار النقدي وإعادة تركيز الحكومة على المهام الأساسية.

كان التضخم هو الذي ساعد في إيجاد بيئة سياسية جديدة في منتصف القرن الـ19 وفي السبعينيات. نظرا لأن التكاليف الاقتصادية والسياسية للتضخم أصبحت أكثر وضوحا وأكثر ضررا، فقد بدا أكثر جاذبية البحث عن طرق لتهدئة الضغوط التضخمية.

من المؤكد أن العلاج المضاد للتضخم - مزيد من العولمة وكذلك الحكومة الأكثر فاعلية - كان غير مريح مؤقتا. لكنها دفعت العالم إلى اغتنام الفرص التكنولوجية والجغرافية التي تم تجاهلها أو إهمالها. باختصار، هناك مستقبل ما بعد الصراع قد نتطلع إليه بقدر من الأمل.



* بروفيسور التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون.